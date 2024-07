Gestalt: Steam & Cinder disponible sur Steam

Publié le Mercredi 17 juillet 2024 à 11:15:00 par Rose Perthuisot

Du steampunk et des bières, combo parfait

Dans Gestalt: Steam & Cinder, vous incarnez Aletheia pour percer les secrets d’une ville aux ambiances steampunk remplie de technologies à vapeur, Canaan.Développé par Metamorphosis Games, le jeu fusionne jeu de plateformes 2D, combats et narration. Le joueur devra percer les secrets de la ville et suivre la voie du Soldner, un mercenaire d’élite. Sur son chemin, il tombera sur différents monstres qu’il devra défaire pour découvrir les profondeurs sombres et mystérieuses de la Cité à Vapeur.Durant votre épopée, Aletheia tombera sur des vieux amis ou bien des rivaux puissants. Elle sera confrontée à l’histoire du monde qui l’entoure et entrainera le joueur à découvrir la narration captivante du jeu. Cela dit, les fins de mois ont l’air rudes à Canaan, donc vous pourrez arrondir les angles en faisant des petits boulots et après décompresser au pub de Vincent autour d’une bière et deux trois ragots…Niveau gameplay, vous aurez un arsenal de capacités redoutables à découvrir. Vous apprendrez au passage qu’Aletheia est quelqu'un de plutôt agité à coup de double saut, dash et course.Avec ses beaux graphismes pixels et ses animations old school, Gestalt: Steam & Cinder rappelle les jeux classiques des époques 16 et 32 bits. Les décors sont beaux et la stylisation des personnages a vraiment son petit charme.Il est disponible depuis hier sur Steam