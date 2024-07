Call of Duty - Black Ops 6 : Une bêta multijoueur le 30 Août 2024

Publié le Mercredi 17 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Call of Duty: Black Ops 6 débarque enfin pour, ou presque, pour venir s'ajouter à la licence. Pour l'instant, nous avons encore très peu d'informations sur l'histoire du jeu en campagne solo.Call of Duty: Black Ops 6 est un jeu de tir en solo ou en coopération en ligne à la première personne. Dans le mode multijoueurs, 16 nouvelles cartes seront disponibles dès le lancement du jeu, dont 12 cartes 6v6 et 4 cartes Strike jouables en 2v2 ou en 6v6. Le jeu signe aussi le retour du mode Zombies, un mode dans lequel les joueurs affrontent des hordes de morts-vivants sur deux cartes inédites et ce, dès le lancement du jeu. D'autres cartes seront ajoutées par la suite.Call of Duty: Black Ops 6 est développé par Treyarch, Raven Software, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghai, Sledgehammer Games, Infinity Ward et Demonware et édité par Activision. Le jeu ouvrira sa bêta Multijoueur le 30 août pour les joueurs ayant précommandé le jeu ainsi que pour les abonnés au Game Pass. La bêta sera ouverte sur toutes les plateformes du vendredi 30 août à 19h au mercredi 4 septembre à 19h et du vendredi 6 septembre à 19h au lundi 9 septembre à 19h. Le jeu sera disponible sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series avec une sortie officielle prévue pour le 25 Octobre 2024.Pour plus d'informations sur le jeu, un podcast qui fournit des informations approfondies sur ce qui a été révélé à ce jour sur le jeu est disponible.