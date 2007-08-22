Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 20 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Grosse semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Krafton sont en soldes : 
    Last Epoch
    The Callisto Protocol
    My Little Puppy
    Mimesis
    Dinkum
    Redacted
  • Les jeux Bohemia Interactive sont en soldes : 
    Arma Reforger
    DayZ
    Everwind
    Arma 3
    Vigor
    Arma II
    Someday You'll Return
    Alternativa
    Alpha Prime
    Memento Mori
  • Tyranny
  • Dawn Apart
  • Stellaris est gratuit ce week-end
  • Les jeux Rebellion sont en soldes : 
    Atomfall
    Speedball
    Sniper Elite Resistance
    Sniper Elite 5
    Zombie Army 4
    Strange Brigade
    Evil Genius
    Aliens vs Predator
  • Golf with friends
  • Holdfast Nations at War
  • Les jeux Final Fantasy sont en soldes : 
    Final Fantasy VII Remake Intergrade
    Final Fantasy VII Rebirth
    Final Fantasy Tactics
    Final Fantasy
    Final Fantasy II
    Final Fantasy III
    Final Fantasy IV
    Final Fantasy VIII Remastered
    Final Fantasy X/X-2 HD Remastered
    Final Fantasy XVI
    Final Fantasy XV
    Final Fantasy XII
    Final Fantasy XIII-2
  • Les jeux Sonic sont en soldes : 
    Sonic Racing Crossworlds
    Sonic Shadow Generations
    Sonic Frontiers
    Sonic Mania
    Sonic Adventure 2
    Sonic Lost Worlds
    Sonic All-Stars Racing
    Sonic Forces
    Sonic Origins
  • The Greatest Villainess
  • King's Orders
  • Two Point Museum est gratuit ce week-end
  • Dying Light 2 Stay Human
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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