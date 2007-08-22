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Publié le Samedi 20 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Grosse semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Krafton sont en soldes :
Last Epoch
The Callisto Protocol
My Little Puppy
Mimesis
Dinkum
Redacted
- Les jeux Bohemia Interactive sont en soldes :
Arma Reforger
DayZ
Everwind
Arma 3
Vigor
Arma II
Someday You'll Return
Alternativa
Alpha Prime
Memento Mori
- Tyranny
- Dawn Apart
- Stellaris est gratuit ce week-end
- Les jeux Rebellion sont en soldes :
Atomfall
Speedball
Sniper Elite Resistance
Sniper Elite 5
Zombie Army 4
Strange Brigade
Evil Genius
Aliens vs Predator
- Golf with friends
- Holdfast Nations at War
- Les jeux Final Fantasy sont en soldes :
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy
Final Fantasy II
Final Fantasy III
Final Fantasy IV
Final Fantasy VIII Remastered
Final Fantasy X/X-2 HD Remastered
Final Fantasy XVI
Final Fantasy XV
Final Fantasy XII
Final Fantasy XIII-2
- Les jeux Sonic sont en soldes :
Sonic Racing Crossworlds
Sonic Shadow Generations
Sonic Frontiers
Sonic Mania
Sonic Adventure 2
Sonic Lost Worlds
Sonic All-Stars Racing
Sonic Forces
Sonic Origins
- The Greatest Villainess
- King's Orders
- Two Point Museum est gratuit ce week-end
- Dying Light 2 Stay Human
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