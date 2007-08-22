Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
(TEST) 4PGP (PC, Nintendo Switch...
John Carpenter's Toxic Commando,...
Publié le Dimanche 21 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Pourtant, j'suis facile à vivrePurée ce qu’il fait chaud.
C’est bien simple, hier, j’ai déjeuné sur ma terrasse, en plein soleil. Ça tapait fort. J’étais pieds nus et peu à peu, je sentais mes dessus de pieds se transformer en poêlons ardents. Alors j’ai voulu voir si, vous savez, là, cette phrase qu’on balance parfois « on pourrait faire cuire un œuf dessus », était vraie.
Je me suis donc cassé un œuf sur le pied. Et parce que je ne suis pas à homme à m’arrêter à la première expérience, j’ai poursuivi avec des champignons émincés, un steak avec du beurre et une barquette de lardons. Parce que ça pourrait être bien, aussi, comme phrase « on pourrait faire cuire une barquette de lardons dessus ».
Bon, en tout cas, le résultat a été sans appel : j’avais le pied sacrément dégueulasse au final. Je me suis surtout fait copieusement engueulé par ma chère, tendre et aimante épouse qui a peu goûté l’idée de me voir gâcher de la nourriture et m’a donc obligé à tout ramasser pour le cuisiner et le manger ensuite. Elle a ses bons côtés, hein, mais moi je dis que si tous les scientifiques avaient eu une chère, tendre et aimante épouse comme ça, et bien la science, elle n’aurait pas progressé des masses.
Par contre, faut vraiment que je lave ma terrasse, parce que le steak aux champignons avec des épines de pins et des cailloux, c’est pas top, d’un point de vue gastronomie.
Bref. C’est pas tous les jours facile de vivre avec ma chère, tendre et aimante épouse. Tenez, en ce moment, elle a décidé de ranger et nettoyer toute la maison. Deux fois. Il fait beau, le soleil brille, c’est un temps propice au rangement et au nettoyage. Moi, je veux juste finir d’écrire mon édito. Mais non, elle débarque toutes les 30 secondes pour me demander si elle peut jeter ça, où doit se ranger ce machin, ce que l’on doit faire de ce bidule… C’est bien simple, cet édito, il a été écrit sous courant alternatif. Alors ce rangement et ce nettoyage, ce n’est pas ce que l’on appelle communément « le grand nettoyage de printemps », notez bien. Parce que ça, elle l’a déjà fait. Deux fois. C’est « le grand nettoyage d’été ». Deux fois. En attendant le « grand nettoyage d’automne ». Trois fois parce qu’il pleut plus souvent et que c’est un peu plus sale. Mais par contre, « le grand nettoyage d’hiver », c’est une seule fois. Faut dire, aussi, que je suis quand même un peu bordélique. Enfin, non, ce n’est pas que je sois bordélique. C’est juste que j’ai tendance à poser les trucs… là. J’sais pas où le mettre, j’vais le poser… là. Et le truc d’après, je vais le poser aussi là, comme ça, le jour où je devrais les ranger, ça fera deux trucs là. Qui se transforment en toute une ribambelle de trucs que j’ai posé là. Et ça, ma chère, tendre et aimante épouse, ça l’énerve. Je la comprends, ça m’énerve aussi au bout d’un moment.
Bref, c’est pas tous les jours facile de vivre avec moi. J’avoue. J’suis pas simple au quotidien. Surtout qu’en ce moment, y’a la Coupe du Monde et moi, j’aime bien ça, regarder la Coupe du Monde. Ma chère, tendre et aimante épouse, elle, aimerait qu’on aille au cinéma, qu’on aille au restaurant, qu’on aille dîner chez des amis, qu’on aille se promener, aussi, qu’on aille se prélasser dans le jacuzzi… mais bon, c’est bizarre, ça tombe toujours à un moment où y’a match. Moi je lui dis, hein, que souvent, entre 3h et 4h du matin, y’a pas de match, alors qu’on peut se faire un jacuzzi. Et qu’à 10h du matin, y’a pas de match non plus, alors on peut aller au restaurant. L’après-midi, avant 18h, y’a rien non plus, on peut aller dîner chez des amis. Et pour le cinéma, on peut alterner avec le créneau réservé au jacuzzi.
Mais non.
Alors en attendant la fin de la Coupe du Monde, elle vient s’asseoir sur le canapé à côté de moi. Elle pose sa tête sur mon épaule. J’lui dirais bien que ça m’fait chaud, vu les températures, mais hé, j’suis pas un monstre non plus. Alors j’dis rien. Elle regarde le match avec moi…
Et elle pose plein de questions : « c’est qui l’équipe en vert ? », « pourquoi ils sont en vert ? », « et c’est qui le type en jaune ? », « pourquoi l’arbitre il a sifflé, là ? », « c’est quoi un coup de pied de coin ? », « et un corner, c’est quoi ? », « et pourquoi on dit corner ou coup de pied de coin mais qu’il n’y a qu’un mot pour dire touche ? », « et pourquoi il n’a pas tiré au but, là ? », « et c’est qui le type qui crie au bord du terrain ? », « et pourquoi il n’est pas habillé aux couleurs de son équipe ? », « et c’est qui l’équipe en rouge ? », « pourquoi ils sont en rouge ? », « Ils attaquent de quel côté, l’équipe en vert ? », « et l’équipe en rouge, ils attaquent de quel côté ? », « et pourquoi lui il prend la balle à la main ? », « et pourquoi il n’est pas habillé de la même couleur que les autres ? »…
Elle connaît déjà toutes les réponses, hein. J’en suis sûr. Je suis d’ailleurs persuadé qu’elle a une liste avec toutes ces questions et qu’elle les ressort de manière aléatoire. Si, si. Tenez, la dernière fois, elle m’a demandé qui était l’équipe en rouge alors que sur le terrain, y’avait une équipe en bleu et une équipe en blanc.
Si c’est pas la preuve, ça…
Sur ce, je vous laisse. Il est bientôt midi, on va aller au cinéma avant d’aller dîner chez des amis vers 14h30.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Dernières Vidéos
- The Great Villainess: Strategy of Lily maintenant disponible en français
- Garfield – Escape from Monday, un nouveau jeu avec le chat orange
- God Save Birmingham ajoute de l'alcool et des poulets
- House Flipper Remastered Collection arrive sur PS5 et Xbox Series
- Clash of Clans s'offre des stars du foot
- John Carpenter's Toxic Commando, la mise à jour de contenu gratuite
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD