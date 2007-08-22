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Publié le Samedi 4 juillet 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : derniers jours des soldes d'été
Après, y'en aura plusSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, grâce au lancement des soldes d'été. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien.
Prix cassés à la Une :
- Watch Dogs 2
- Ghostwire
- Dishonored
- Assetto Corsa Competizione
- Plague Inc Evolved
- Metro 2033 Redux
- Far Cry 4
- The Quarry
- Dragon Ball 2 Xenoverse
- Don't Starve Together
- Black Desert
- Hotline Miami
- Call of Duty Modern Warfare II
- Dead Space
- The Invicible
- A Plague Tale Innocence
- The Witcher III
- Wreckfest
- Fallout 76
- Heroes of Might and Magic Olden Era
- Dead By Light
- Red Dead Redemption II
- Hearts of Iron IV
- Crusader Kings III
- Diablo IV
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty Black Ops 7
- Sons of the forest
- Monster Hunter Wilds
- Arc Riders
- Nioh 3
- Ark Survival Ascended
- Kingdom Come Deliverance II
- Anno 117 Pax Romana
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- Clair Obscur Expedition 33
- EA Sports FC 26
- Dispatch
- Marathon
- NBA 2K26
- Green Hell
- Hades II
- Star Wars Outlaws
- Atomic Heart
- Half-Life Alyx
- Indiana Jones et le cercle ancien
- Tekken 8
- Assetto Corsa Rally
- PayDay 2
- Metaphor Refantazio
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE
- Avatar: Frontiers of Pandora™
- Age of Wonders 4
- Stellaris
- Starfield
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard
- Tom Clancy’s The Division® 2
- Cairn
- HITMAN World of Assassination
- Terraria
- Raft
- No Man's Sky
- Farever
- Green Hell
- SCUM
- MISERY
- Deadzone: Rogue
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Core Keeper
- Everwind
- Frostpunk 2
- Soulmask
- Disney Dreamlight Valley
- Trailmakers
- Lords of the Fallen
- Hozy
- Medieval Dynasty
- House Flipper 2
- Stray
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