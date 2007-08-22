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Publié le Dimanche 19 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
On ne devrait jamais quitter MontaubanJe n’irai pas à Carcassonne.
J’ai prévu, dans quelques temps, d’aller faire un tour du côté de Toulouse. Vous comprenez, mon médecin, voyant mes dernières analyses, m’a lancé un « peuchère, vous z’êtes pas au-dessus des chiffres, vous z’êtes carrément dans la stratosphère ».
Alors oui, mon médecin n’est absolument pas du Sud, mais je trouve que les mauvaises nouvelles, ça passe mieux avé l’accent. Et en plus, ce n’est pas un docteur, mais une docteur. Docteure. Docteuse. Doctrice. Doctoresse. Enfin, choisissez le terme que vous préférez, je crois qu’on peut tout dire.
Bref, faut faire attention, se mettre au vert. Au sens propre. Bouffer de la salade, des brocolis cuits à la vapeur, éventuellement quelques radis pour la couleur, mais surtout pas de sauce. Même pas de petits croûtons pour le croustillant. Ah, lever le pied sur l’alcool pour privilégier l’eau. Eventuellement, les jours de fêtes, soyons fous, je peux opter pour un petit verre de jus de citron.
Pour m’aider dans cette douloureuse étape du retour à une vie saine, ma chère, tendre et aimante épouse a décidé de me donner un petit coup de pouce et m’a proposé d’aller passer quelques jours à Toulouse. Ça tombe bien, ça fait longtemps qu’on veut y aller.
Tapez « Spécialités toulousaines » sur Google : La saucisse de Toulouse. Le foie gras de canard du sud-ouest. Le cassoulet. Le magret de canard. Le poulet à la Toulousaine (fourré à la saucisse). Ajoutez des fromages et des gâteaux.
J’ai comme l’impression que ma chère, tendre et aimante épouse veut ma mort.
En tout cas, en une semaine, on a le temps d’en faire le tour. C’est beau, Toulouse, je n’en doute pas un instant, mais il y a des villes environnantes qui méritent aussi le coup d’œil.
On avait d’ailleurs prévu d’aller faire une virée à Carcassonne. C’est joli, Carcassonne. La cité médiévale, les remparts… Une cité à l’histoire antédiluvienne, pleine de charme, où les vieilles pierres répondent aux vieilles pierres avec une élégance folle.
Sauf qu’aujourd’hui, on se dit qu’Arnaud Amaury aurait mieux fait de tout raser lors de la Croisade des albigeois. Tout cramer et en faire une prairie pour les vaches.
Parce qu’aujourd’hui, ça pue, Carcassonne. Ça sent l’intolérance, la haine et la bêtise crasse. En tendant l’oreille, je suis certain qu’on peut y entendre des bruits de bottes qui résonnent dans les murs. Ça sent l’égocentrisme extrême-nationaliste d’une population vieillissante qui cède aux sirènes d’une idéologie puante. Même Klaus-Jürgen Wrede doit avoir comme un goût de bile dans la bouche, d’avoir choisi un tel nom.
Je n’irai pas à Carcassonne.
Ces gens-là n’ont pas besoin de mon argent. Ils vivront très bien sans.
Et tant pis pour les remparts. Tant pis pour l’histoire passée. Tant pis pour les vieilles pierres. Il y a d’autres villes, à l’air bien plus pur, à visiter alentours. Albi. Ça a l’air chouette, Albi. Sa vieille ville, baignée par le Tarn, sa cathédrale, son palais, son pont… Je suis sûr qu’il y a des gens bien, à Albi.
Et puis, après, je retournerai à Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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