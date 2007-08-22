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Publié le Samedi 18 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Jolie semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Football Manager 26 est gratuit ce week-end
- WWE 2K26
- Cat Quest Trilogy
- Roots of Pacha
- Les jeux Dragon Ball sont en soldes :
Dragon Ball Sparking Zero
Dragon Ball Z
Dragon Ball Xenoverse 2
Dragon Ball FighterZ
Dragon Ball Xenoverse XV
- Les jeux du London Games Festival sont en soldes :
Total War Warhammer III
Disco Elysium
Rematch
Batman Arkham Collection
Core Keeper
Two Point Hospital
- Orcs Must Die 3
- Les jeux Goblinz Studio sont en soldes
- Travellers Rest
- Hello Kitty Island Adventures
- Synergy
- Les jeux Xbox Game Studios sont en soldes :
The Outer Worlds 2
Ninja Gaiden 4
Gears of War Reloaded
Forza Horizon 5
Sea of Thieves
Avowed
Age of Empires IV Anniversary Edition
Halo Master Chief Collection
Fable Anniversary
- Hades II
- No man's Sky
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