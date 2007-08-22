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Publié le Samedi 18 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Jolie semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Football Manager 26 est gratuit ce week-end
  • WWE 2K26
  • Cat Quest Trilogy
  • Roots of Pacha
  • Les jeux Dragon Ball sont en soldes :
    Dragon Ball Sparking Zero
    Dragon Ball Z
    Dragon Ball Xenoverse 2
    Dragon Ball FighterZ
    Dragon Ball Xenoverse XV
  • Les jeux du London Games Festival sont en soldes : 
    Total War Warhammer III
    Disco Elysium
    Rematch
    Batman Arkham Collection 
    Core Keeper
    Two Point Hospital
  • Orcs Must Die 3
  • Les jeux Goblinz Studio sont en soldes
  • Travellers Rest
  • Hello Kitty Island Adventures
  • Synergy
  • Les jeux Xbox Game Studios sont en soldes : 
    The Outer Worlds 2
    Ninja Gaiden 4
    Gears of War Reloaded
    Forza Horizon 5
    Sea of Thieves
    Avowed
    Age of Empires IV Anniversary Edition
    Halo Master Chief Collection
    Fable Anniversary
  • Hades II
  • No man's Sky
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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