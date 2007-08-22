Dernières actus
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Trust GXT 269 Emita II, u...
007 First Light : découvrez la ...
The Florist : Tuez-les avec des ...
Publié le Samedi 23 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Petite semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- The Outlast Trials
- Peak
- Machinarium
- Brick Rigs
- Diablo II Resurrected
- Soldes sur la franchise Risk of Rain
- Tryp FPV
- Subnautica
- Les jeux Warhammer sont en soldes :
Warhammer 40,000 Mechanicus II
Warhammer 40,000 Dawn of War IV
Warhammer 40,000 Space Marine II
Warhammer 40,000 Gladius Relics of War
Warhammer 40,000 Battlesector
Total War Warhammer III
Warhammer 40,000 Darktide
Warhammer 40,000 Rogue Trader
Warhammer 40,000 Dawn of War
- Subnautica Below Zero
- Outer Wilds
- Red Dead Redemption II
- Stray
- NBA 2K26
- Ark Survival Ascended
- The Last Caretaker
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement
- The Florist : Tuez-les avec des fleurs
- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre
- Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti
- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD