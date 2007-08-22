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Publié le Dimanche 24 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
J'ai le bourdonDire qu’il y a une semaine, il faisait un temps à ne pas mettre un testicule dans une flaque d’eau et qu’aujourd’hui, on pourrait rouler à poil dans l’herbe pendant des heures… En faisant quand même gaffe aux bourdons, parce qu’une piqûre de bourdon, ça ne fait pas du bien. Surtout si elle est mal placée.
Tiens, d’ailleurs, on a passé mon enfance à m’expliquer qu’un bourdon, ça ne pique pas. Ben celui sur lequel j’ai marché hier n’était apparemment pas au courant.
En fait, et comme ça vous aurez appris quelque chose aujourd’hui et vous vous coucherez un peu moins con (mais je vous rassure, y’a encore de la marge pour ne plus l’être), comme les moustiques, seules les femelles piquent. Les mâles sont eux dépourvus de dard.
Bref, j’ai écrasé une meuf bourdon, dans toute ma masculinité toxique humaine. Pardon. Ça m’apprendra à marcher pied nu dans l’herbe, aussi.
Parce que j’aime bien ça, marcher pied nu dans l’herbe. Alors rien à voir avec une quelconque connexion avec la Nature et une quelconque étape dans une éventuelle reconstruction personnelle et émotionnelle. SI j’avais une quelconque construction personnelle et émotionnelle, ça se saurait. Mon truc, c’est plutôt la déconstruction. Non, marcher dans l’herbe, c’est juste… plaisant. Un de ces petits plaisirs qui font remonter les souvenirs d’enfance. Un simple bien-être fugace. Un instant de bonheur. Bon, cela dit, en y réfléchissant bien, mon enfance, je l’ai passée dans un appart et on n’avait pas de jardin. Donc je ne sais pas…peut-être que ça me rappelle les sensations de marcher sur la moquette ou de piétiner le chat.
En tout cas, moi, je me réjouis de ces températures estivales. Même si le moindre effort tel que tirer une chaise pour s’asseoir à table vous met en eaux, j’aime la chaleur. Et puis on peut s’habiller comme on veut.
C’est chouette, d’ailleurs. Une fois les blousons et autres grosses doudounes remisées dans le placard, on peut se laisser aller à toutes les fantaisies vestimentaires estivales. On voit même de plus en plus d’hommes qui osent la jupe. Et… ben je trouve ça cool, en fait. J’avoue, hein, je n’étais pas trop convaincu au départ. Exception faite du kilt, mais pour des raisons tout aussi culturelles que s’inscrivant dans une idée de bien-être personnel et émotionnel. Oui parce que je vous rappelle que sous le kilt, on a les couilles à l’air. Bref, s’il m’arrivait justement de porter à l’occasion un kilt, notamment dans certaines soirées pub ou certaines soirées privées, j’avoue que la jupe masculine, ça n’était pas spécialement ma tasse de thé. Sans que je crie à l’hérésie non plus, ni que je réclame qu’on rallume les bûchers, hein. Mais je trouvais ça… comment dire… bof. Voilà. C’était « mmmmmh…. Bof ».
Mais en vrai, aujourd’hui, je trouve ça cool. Le style ne me déplait pas. Je parle de jupe longue, notez bien. La mini-jupe, c’est moins seyant avec les jambes poilues.
Alors à côté de ça, n’espérez pas me voir déambuler en jupette un soir d’été, à tourner sur moi-même parce que c’est marrant, t’as vu, la jupe se soulève joliment. J’ai beau trouver ça cool, ça ne veut pas dire que j’ai envie d’embrasser ce nouveau style. Ni que ça m’irait. C’est comme la Chapka. Je trouve ça chouette, une Chapka. Ça chie la classe, en hiver, avec les deux languettes de fourrure qui tombent sur le côté, on dirait des oreilles de Basset. Mais je vous assure que ça ne va pas. Ça me donne une tête de demeuré fini, selon certains. De psychopathe, selon d’autres. De psychopathe demeuré fini, sans doute. En tout cas, la dernière fois que j’en ai essayé une, j’ai fait pleurer des enfants sans rien faire.
Il fait beau, il fait chaud, j’ai ressorti mes shorts et j’aime bien ça, moi, me promener en short. A tel point que je ne sors plus la voiture pour parcourir les 200 mètres qui me séparent de la boulangerie. J’y vais à pied.
Y’a juste ma chère, tendre et aimante épouse, hier, qui m’a rattrapé à mi-chemin pour me faire remarquer qu’aller à pied, en short, chercher du pain, c’est bien, mais que je l’avais oublié, justement, le short et que j’allais lui coller la honte si je débarquais en slip à la boulange.
Je vous jure, je perds la tête ces derniers temps, c’est dingue. Je ne m’en étais même pas rendu compte.
Vivement que j’aille chercher ma gamine au Lycée.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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