Streamy Kids, le baladeur conçu pour les enfants

Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 12:00:00 par Johanna Goncalves

Faire comme les grands en toute sécurité

Créé par Angélique Filleau et Apily Tech, Streamy Kids est un baladeur conçu et adapté pour les enfants dès 4 ans. Il est né d’une nouvelle problématique : permettre aux plus petits d’écouter leurs musiques, histoires et autres contenus préférés sans leur donner accès à tout Internet et sans créer d’addiction.

Streamy Kids a été pensé comme un appareil utilisable uniquement hors ligne, sans notifications, sans réseaux sociaux, sans accès libre à Internet et à ses contenus. Les parents injectent les fichiers audio MP3 ou synchronisent les applications, abonnements et contenus qu’ils souhaitent rendre accessibles, et les enfants choisissent ce qu'ils veulent écouter, en toute autonomie, parmi la liste définie au préalable.

Le baladeur est doté d’une enceinte intégrée, mais aussi du Bluetooth pour associer, par exemple, une enceinte ; d’un port USB-C et d’une prise jack, assurant de pouvoir connecter tous les casques audio du marché. Il est aussi compatible avec Spotify, Spotify Kids, Deezer, Amazon Music et Audible.

Le projet a été présenté lors d’une campagne Ulule qui a récolté plus de 370 % de son objectif final, confirmant l’attrait du public pour un tel dispositif.

Il devrait être disponible à la période de Noël 2026 au prix de 149 euros.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel.