Wall World 2 enfin sur Xbox Series.

Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 10:15:00 par Johanna Goncalves

C’est plus simple d’avoir un robot pour miner !

Développé et édité par le studio indépendant Alawar, Wall World 2 est un roguelite de minage.

Dans cette suite, explorez les profondeurs d’un monde vertical grâce à votre robospider, à la recherche de ressources et de technologies perdues. Améliorez vos équipements et remontez à la surface pour affronter des hordes de créatures hostiles. Chaque essai vous offre différents matériaux et ennemis pour optimiser votre robospider, votre exosuit ou encore vos armes. Venez découvrir les secrets enfouis et les anomalies de Wall World 2.

Déjà disponible sur PC, PS5 et Nintendo Switch depuis novembre 2025, le jeu est sorti hier sur Xbox Series.

On regarde le trailer pour fêter sa sortie ?