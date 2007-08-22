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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves
Razer, la collection Pokémon Mentali et Noctali est disponible
Lumière et obscurité mélangées !Fondé en 2005, Razer est la marque lifestyle par les joueurs et pour les joueurs. Reconnue comme leader sur le marché, elle produit des articles gaming de haute qualité (casque filaire, clavier, souris, etc…) mais aussi des ordinateurs portables. Engagée en termes d’écologie, la marque a pour objectif de réduire son impact sur l’environnement notamment par son initiative #GoGreenWithRazer et d’autres actions diverses et variées.
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