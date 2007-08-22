Razer, la collection Pokémon Mentali et Noctali est disponible

Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

Lumière et obscurité mélangées !

À l’occasion des 30 ans de la licence Pokémon, Razer offre aux fans, une collection officielle d’accessoires gaming mettant à l’honneur 2 des évolutions d’Evoli : Mentali et Noctali. La gamme joue sur l’opposition entre les 2 pokémons pour proposer un design mêlant lumière et obscurité tout en conservant les performances de pointe et la haute qualité des produits Razer, conçu pour accompagner les joueurs au quotidien.

On vous laisse regarder les articles et leur prix ci-dessous :

Razer Kraken V4 X – Édition Mentali & Noctali - 119,99 €

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Mentali & Noctali - 29,99 €

Razer Cobra – Édition Mentali & Noctali - 54,99 €*

Razer Gigantus V2 – Medium – Édition Mentali & Noctali - 34,99 €



La collection est disponible dès maintenant en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour plus d’informations et pour passer commande, rendez-vous sur Razer.com







Fondé en 2005, Razer est la marque lifestyle par les joueurs et pour les joueurs. Reconnue comme leader sur le marché, elle produit des articles gaming de haute qualité (casque filaire, clavier, souris, etc…) mais aussi des ordinateurs portables. Engagée en termes d’écologie, la marque a pour objectif de réduire son impact sur l’environnement notamment par son initiative #GoGreenWithRazer et d’autres actions diverses et variées.