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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Microsoft Xbox : 3200 postes supprimés
Douche froide en pleine caniculeAprès le faste des années COVID, le marché du jeu vidéo marque un vrai coup d'arrêt nécessitant une restructuration profonde du fonctionnement des établissements qui, comme d'habitude, n'ont rien anticipé du tout.
Ce sont les employés qui, une nouvelle fois, en font les frais.
Microsoft Xbox a annoncé (et envoyé un message à ses employés en ce sens) la "plus grosse restructuration de son histoire". Résultat, 3200 postes sont supprimés. Ces suppressions touchent les structures du monde entier. Et elles interviendront sur l'année en cours et l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année fiscale 2027 (qui prend fin le 31 mars 2027).
Cela ne signifie pas pour autant que ce sont 3200 personnes qui sont licenciées.
Une bonne partie, oui. Mais pas la totalité : par exemple, 4 studios de développement appartenant à Microsoft retrouvent leur liberté. Compulsion Games, à qui l'on doit We Happy Few et le sympathique South of Midnight, retrouve son indépendance. Double Fine Productions, la compagnie de Tim Schafer (Psychonauts) également. Tous les deux récupèrent la propriété de leurs jeux et licences.
Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay) passent sous une tutelle modifiée (sans doute une nouvelle structure indépendante).
Enfin, le studio français d'Arkane (Dishonored, Deathloop, Redfall) est en pourparlers pour choisir la meilleure option possible, mais devrait donc quitter le giron de Microsoft Xbox.
Leurs effectifs sont comptabilisés dans les chiffres des postes supprimés.
Si les développements actuels, sur les jeux annoncés, ne sont pas menacés. Microsoft Xbox annonce réduire la voilure quant aux investissements internes et externes. Activision, Bethesda, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios devraient être impactés.
En tout cas, 1600 postes sont supprimés immédiatement. Bonnes vacances en perspective.
Microsoft Xbox espère, par cette énorme restructuration, repartir sur des bases plus saines et se redévelopper à l'horizon 2027-2028.
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