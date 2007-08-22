I know a spot prévu pour sortir le 14 juillet sur Steam

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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

I know a spot prévu pour sortir le 14 juillet sur Steam

Le camping, c’est relaxant !

Premier jeu du studio ukrainien Bohdan Kvas, I know a spot est un jeu cozy, de construction de camping.
 
Dans ce jeu, vous n’avez aucune pression, aucun objectif, aucune limite de temps. Il n’y a que vous et vos envies. Explorez les forêts environnantes, découvrez les lacs, montagnes et environnements adaptés à la saison actuelle. Construisez votre camp en plaçant vos objets comme vous le voulez, personnalisez votre véhicule. Créez votre lieu de camping parfait, et tout cela accompagné d’un adorable chien.
 
I know a spot sera disponible sur PC le 14 juillet.  

En attendant, vous pouvez toujours essayer la démo sur Steam et l’ajouter à votre liste de souhaits !
 
On regarde ce que ça donne ensemble ?
 

 

 
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