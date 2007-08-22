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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
The Alley, un nouveau jeu d'horreur psychologique à découvrir
Survivrez vous aux ruelles maudites ?Le développeur AIXLAB, l'éditeur Smilegate (développeur des jeux Epic Seven, et Chaos Zero Nightmare) et le co-éditeur Thermite Games ont annoncé que The Alley, un jeu d'horreur psychologique à la première personne, sortira officiellement sur Steam le 24 juillet 2026. Depuis la publicaton de sa démo, le titre a été chaleureusement accueilli par la communauté, tant en ligne que lors d'événements physiques, salué pour son ambiance ultra tensive, son design sonore immersif et ses courses poursuites spectrales particulièrement haletantes.
Dans The Alley, vous incarnez Soyeon, une lycéenne piégée dans un labyrinthe du ruelles sombres qu'elle a pourtant arpentées des milliers de fois. Mais cette nuit, tout a changé. Quelque chose l'observe, quelque chose la traque, et son unique moyen de survie est son smartphone.
Le gameplay repose sur l'observation minutieuse de votre environnement : vous devez lever votre caméra, photographier ce qui cloche et prendre une décision cruciale. S'agit-il d'une Trace de Fantôme (phénomène surnaturel) ou d'une Feinte de Fantôme (élément explicable dans le monde réel) ? En envoyant votre jugement par MMS à votre grand-mère, une chamane expérimentée, vous obtiendrez votre réponse. Chaque bonne intuition vous rapproche de la vérité, mais chaque erreur rapproche le spectre de vous. La version finale proposera 64 anomalies cachées où la moindre faute se paiera au prix fort.
Découvrez The Alley avec sa démo gratuite sur Steam ou avec le trailer ci dessous :
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