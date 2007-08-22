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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
Strikers Club, un Fifa gratuit ?
Que du skillLe studio indépendant bekge Oddshot Games a annoncé le lancement officiel de Strikers Club sur Steam le 17 juillet. Entièrement gratuit, ce jeu s'impose comme une simulation de football multijoueur exigeante et immersive.
Oubliez le spam de boutons, dans Strikers Club, chaque seconde et chaque mouvement comptent. Jouable au clavier ou à la manette, le jeu propose un gameplay basé sur la physique où vous contrôlez absolument tout. Du duel 1v1 jusqu'aux matchs en 11v11, vous devez faire preuve de technique pour briller sur le terrain :
- Maîtrise du ballon : gérez votre vitesse et votre direction pour éliminer vos adversaires.
- Créativité et précision : Enchaînez les gestes techniques pour feinter la défense et utilisez la caméra pour ajuster vos tirs jusqu'au millimètre près.
- Mode gardien dédié : Si vous préférez défendre la cage, glissez-vous dans la peau du gardien et profitez de mécaniques de jeu spécifiques pour garder vos cages inviolées.
Alors que le monde vibre au rythme du foot cet été, Strikers Club a déjà conquis le public lros du Steam Next Fest et du Football Fiesta. Propulsé dans le Top 50 des démos les pllus jouées du festival, le jeu affiche des statistiques impréssionnantes : plus de 60 000 joueurs ont déjà foulé la pelouse pour disputer plus d'un demi-million zde matchs.
Vous pouvez en découvrir plus avec la vidéo de la date de sortie officielle :
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