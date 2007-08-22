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Publié le Mardi 7 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao
Esports Manager 2026, un simulateur d'un des marchés en croissance
Montez vers le sommetEsports Manager 2026, la simulation de gestion développée par Neurona Games et indie.io, est disponible sur PC (Steam et boutique indie.io) pour 18,99 euros. Attendu par plus de 180 000 joueurs, le titre vous place aux commandes d'une organisation d'esport professionnelle, de la signature des contrats aux tactiques en temps réel.
Créez votre club de zéro ou reprenez une équipe existante pour affronter les défis du milieu moderne : budgets serrés, moral des troupes et plannings de tournois. Sans fin imposée, votre aventure dure tant que voous survivez à la pression.
Le recrutement est crucial : analysez le marché des transferts, choisissez entre des superstars coûteuses et de jeunes talents à former, et composez votre staff (coachs, analystes). Un module de dialogue complet vous permet aussi de gérer directement les conflits et de booster la motivation de vos joueurs.
Lors des compétitions, le mode Simulation lance des matchs en temps réel commentés comme de vrais streams officiels. Avec plus de 325 vraies organisations partenaires (NiP, m80, GamerLegion...), l'erreur n'est pas permise sous l'œil des fans. De plus, un éditeur complet vous permet de modifier la base de données à votre guise, que ce soit pour intégrer des équipes historiques de 2016 ou planifier un tournoi majeur dans votre propre ville.
On vous laisse découvrir le trailer du jeu :
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