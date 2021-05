Dark Alliance : un RPG basÃ© sur Donjons & Dragons

Publié le Jeudi 13 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Sang pour sang...

Wizards of the Coast développe, en interne via le studio Wizards Studio, Dungeons & Dragons Dark Alliance. C'est le premier jeu vidéo D&D édité par Wizards of the Coast, bien connu puisque c'est cette société qui édite les cartes Magic, entre autres.Dungeons & Dragons Dark Alliance se déroule dans les Royaumes Oubliés et opposera le célèbre personnage de la licence, Drizzt Do'Urden et ses compagnons, Catti-Brie, Bruenor et Wulfgar, aux monstres emblématiques de cet univers : Les géants du givre, les Tyrannoeils et les dragons blancs...Ce RPG proposant des combats en temps réel et la possibilité de jouer en coop sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 22 juin 2021. Les versions PS4 et Xbox One seront compatibles PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo montrant les Géants de Glace a été dévoilée.