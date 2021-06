Blood Bowl 3 présente les elfes

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Du sang et des arbres

Alors que sa phase de bêta s'est terminée hier, Blood Bowl 3 s'est fendu d'une nouvelle vidéo pour présenter une nouvelle faction : les elfes. Ou plutôt l'Union Elffique, composée de Hauts Elfes, d’Elfes Sylvains et d’Elfes Noirs.On vous rappelle que le jeu est toujours attendu pour février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.12 équipes seront proposées dans la version finale.