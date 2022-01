- The Batman : une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 17 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est con, le 2 mars, j'ai aquafoot

Pour rappel, Batman revient au cinéma le 2 mars prochain. Avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell et Zoe Kravitz. Le film racontera l'affrontement entre Batman et le Sphinx, alors que le super-héros enquête en parallèle sur la corruption qui sévit à Gotham City et à laquelle la famille Wayne pourraient être liée.La Warner a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Ça tombe bien, c'est exactement la même que celle dévoilée fin décembre. .Mais elle est quand même nouvelle, on vous dit. Alors bon. Hein. Vous n'allez pas bouder votre plaisir, n'est-ce pas ? Et de notre côté, vu qu'il y a peau de chagrin sur les news intéressantes aujourd'hui, bah, on vous en livre une inintéressante.