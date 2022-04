Réalité virtuelle : review d'After the Fall

Publié le Lundi 25 avril 2022 à 09:29:59 par Exterieur

Aujourd’hui, la réalité virtuelle est une technologie bien au point et des jeux immersifs à jouer avec le PlayStation VR de Sony sortent régulièrement. Même si Sony a annoncé une deuxième version de son casque de réalité virtuelle, il faut savoir que la réalité virtuelle n’est réservée qu’aux joueurs console, en effet de plus en plus d'expériences sont compatibles avec la réalité virtuelle, par exemple vous pouvez visiter un musée ou jouer au casino comme si vous y étiez avec la réalité virtuelle. Aujourd’hui, nous vous proposons une review points par points d’After the Fall, du studio Vertigo Games. Embarquez pour une aventure dans un monde alternatif dans années 80 revisitées à la sauce zombie !Plongez dans un Los Angeles dystopique : face au changement climatique et aux changements de température brutaux, une poignée d'humains ont tenté de renforcer leur organisme pour mieux s’adapter. Mais l’expérience à mal tourné et a décimé une bonne partie de l’humanité. Les survivants sont des sortes de zombie, les Snowbreeds. Ils n’ont qu’un seul but : prolonger leur existence coûte que coûte! Vous devez donc dézinguer ces créatures, c’est elles ou vous !L’intro laisse espérer une histoire recherchée avec une intrigue qui va plus loin mais les limites du scénario se dessinent assez vite. La progression est très linéaire : vous devez nettoyer des zones encore et encore. Si le décor et le bestiaire varient, au final l’action elle-même est très répétitive.A l’histoire limitée vient s’ajouter le fait que la mise en scène et les missions sont assez monotones. Au final, c’est surtout un jeu défouloir, plein de tir, d’explosion et autres joyeusetés. Le gameplay est assez nerveux et existant, comme de nombreux jeux de ce genre. Au final, c’est un jeu assez générique, mais il est sauvé par la réalité virtuelle qui offre une expérience immersive et riche en émotions accessibles à tous les joueurs grâce à un gameplay assez facile. Les graphismes sont à l’image du jeu : génériques. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’ils sont de mauvaise qualité : ils se situent dans la moyenne mais ne sont pas aussi fins que d’autres titres proposés sur la VR. Heureusement, l’action est tellement intense qu’on oublie vite les petits défauts comme les textures tremblotantes et le brouillard à certains endroits. Une deuxième version de la VR va sortir , et elle sera capable de supporter des jeux graphiquement plus aboutis, les studios devront donc redoubler de vigilance car ce genre de détail risquent de nuire à l’expérience du joueur avec le nouveau modèle. After the Fall est un jeu visuellement agréable mais on reste sur une impression de “peu mieux faire”.Le gameplay est agréable et dynamique et cela se doit très certainement à l’expérience du studio sur Arizona Sunshine : cela a permet d’optimiser les déplacements et le système de tir, qui est plus stable et précis que leur titre précédent. Le gameplay est accessible et propose de nombreuses options pour que tous les types de joueurs puissent prendre plaisir au jeu : on peut par exemple choisir une progression fluide, plus réaliste ou au coup par coup, plus rapide. On notera l’absence d’attaque au corps à corps, ce qui est un peu curieux pour ce type de jeu.On sent que Vertigo Games avait la volonté de rendre ce jeu accessible à tous et c’est certainement la raison pour laquelle il y a 4 modes de difficultés et un mode en ligne. Gros atout pour After the Fall : c’est un jeu cross-plateformes, pourtant les serveurs peinent à se remplir pour le moment, le jeu a besoin d’encore un peu de temps pour fédérer une communauté.