La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 18:05:00 par Marine Le Pivain

Jardiland le jeu de l'anti stress. Et ça tombe SUPER bien !

J'ai jamais considéré que j'avais la main verte et j'ai vu un cactus fleurir pour la première fois l'année dernière. Un ptit cactus boule qui fait de jolies fleurs roses très choupi.

Les cactus c'est sympa en vrai. Ce qui serait encore plus sympa c'est si on peut en faire pousser dans Cloud Gardens. Ce serait rigolo et puis ils risqueraient pas de se faire manger par le chat.

Oui. Parce que mon CON de chat a la curieuse et STUPIDE manie de manger mon cactus colonnaire. Oui ça pique le chat. Mais elle en a rien à foutre et du coup j'ai des trous dans mon cactus. L'autre avec les fleurs elle y touche pas par contre, ce serait tellement simple mais au moins c'est déjà ça.

Ouais je parle de fleur et de plante qu'est-ce qu'y a ? Ah oui peut-être le stress de la semaine prochaine. Notre cher Cédric national a décidé de se la couler douce dans les casinos américains, hypothéquer sa maison et sa femme pour jouer de la roulette et a décidé que "quitte à parier", il me confierait des petits trucs à faire en son absence. Trois fois rien…

Pense à tes plantes ma grande, pense à tes plantes… Je te ferai une bouture de cactus Cédric. Ça tient en main en plus et c'est parfaitement aérodynamique…