(TEST) The Cruel King and the Great Hero (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Avec une casserole sur la tête

Un jeu qui mise beaucoup sur son ambiance visuelle, mais aussi sa narration, avec un héros tout mignon qui se promène avec une casserole sur la tête... A qui on va bien pouvoir filer ça en test ? me demandait Vincent, il y a quelques semaines.A Inès, ai-je répondu sans hésiter. Et d'expliquer, devant son air intrigué, qu'Inès, elle est en études d'art, elle vit avec Arthur et donc, la narration bizarre, ça la connait et, surtout, elle a toujours une casquette qui ressemble à une casserole sur la tête.CQFD.