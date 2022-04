- Asterigos: Curse of the Stars, un peu de gameplay ?

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Asteri(gos) est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre

Il en faut bien quelques-uns par an, des jeux qui sont orientée mythologie gréco-romaine, mais là on a aussi de la fantaisie alors ça peut être rigolo.

Action RPG développé par Acme Gamestudio, Asterigos nous place dans la peau d'Hilda, jeune guerrière d'une cité infestée de monstres et nous laissant libres d'explorer la cité d'Alphes, ses passages secrets et ses mystères.

On a un premier trailer, et autant vous dire que ça claque quand même bien, surtout que ça a été annoncé pour cet automne sur PC et console.