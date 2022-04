Cloud Gardens fleuris sur Switch au mois de Mai

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Laissez-moi faire ma régénération chlorophilique 2 min

Sand box calme et posé, Cloud Gardens prend son temps pour poser une ambiance douce, sans pression dans plusieurs chapitres où le seul objectif est de faire pousser de jolies plantes par-dessus des dioramas gris et froids.

Bien que le jeu n'ait pas une histoire en soi, on remarque l'imagerie dystopique des scènes de départ et notre job c'est de rendre tout ça plus vivant et vert.

Très mignon pour les botanistes sans jardin et sans balcon.