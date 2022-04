Anuchard, l'action-RPG old-school est sorti

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

On dirait un nom de poisson

Nouvel action-RPG, Anuchard est sorti sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One. Inspiré des classiques des années 90, le jeu est surtout calqué sur le système d'exploration de donjons des jeux de l'époque de la PSOne.Niveau histoire, le village d'Orchard est en émoi. De nombreux habitants se sont perdus dans les donjons mystérieux qui fourmillent alentours. Vous allez incarner Bellwielder, un héros légendaire, armé de sa cloche à esprit, bien décidé à sauver les habitants et plonger au plus profond des donjons pour aider également les âmes prisonnières de héros .Une bande-annonce de lancement a été publiée.