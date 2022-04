Roguebook est disponible sur Nintend Switch

Publié le Vendredi 22 avril 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Rogue, c'est pas le nom d'un prof de Harry Potter, ça ?

Sorti il y a environ un an sur PC, puis sur consoles, le jeu Roguebook est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu, développé par Abrakam Entertainment, les auteurs du jeu Faeria, et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The Gathering, est un roguelike qui se joue à partir d'un deck de cartes à collectionner.Vous allez constituer une équipe de 2 héros, parmi 4 disponibles, et affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit.Une bande-annonce de lancement a été diffusée.