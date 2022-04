(TEST) Mad Catz B.A.T. 6+, une souris ambidextre au design Batmobile

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est eux qui le disent

Une nouvelle souris est passée entre nos mains. Nos mains droites et nos mains gauches, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une souris ambidextre. Et c'est devenu un jeu à la rédaction, d'essayer d'utiliser nos mains droites et gauches autant l'une que l'autre. Comme vous pouvez le deviner, c'est rapidement parti en couille.On saura désormais que quand on est droitier et uniquement droitier :- On ne sert pas de café brûlant avec la main gauche.- On n'organise pas de tournoi de fléchettes uniquement avec la main gauche.- On ne se rase pas avec la main gauche.- On ne passe pas les vitesses d'une voiture avec la main gauche.Bref, personne à la rédaction n'est ambidextre. C'est à savoir.