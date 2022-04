Chants of Sennaar : venez jouez une première fois à la PAX 2022

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 11:10:00 par Marine Le Pivain

Journey rencontre Sable

Bon on a affaire à du jeu indé pur jus. Chants of Sennaar est un voyage narratif qui nous porte par son ambiance, ses graphismes et son univers. Jouable à la PAX 2022 si vous visiter le stand Focus Entertainement à l'emplacement #12043.

Poétique, renouez avec les mystérieux peuples de la Tour pour en apprendre plus sur la malédiction qui les empêche de se comprendre. Maudit des Dieux ? Sinistre vérité ? Percez à jour ces mystères malgré la barrière de langage… où peut-être que ça vous aidera plus que vous ne le pensez ?

Inspiré du mythe de Babel, le jeu est orienté narratif puzzle contemplation et arrivera sur PC et Switch, d'ailleur la page Steam à déjà été ouverte par le studio, allez jetter un oeil.