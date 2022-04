Lost Ark : La mise à jour d'Avril

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 11:00:00 par Marine Le Pivain

Toujours plus de mokokos et des bâtons pointus

Ayayou...

Je l'attendais cette MàJ et pourtant j'arrive quand même à être désappointée mais très contente quand même dans mon malheur.

Lost Ark : Bataille pour le Trône du Chaos c'est le nom de cette prochaine MàJ et ça envoie du lourd.



Au programme tout d'abord : une nouvelle classe ! Bon ça c'est très cool, surtout qu'on l'attendait celle-là.

La lancière, et oui je dis bien LA parce que le gender lock en a décidé ainsi (je voulais faire un monsieur mais comme les mages je serai frustrée jusqu’à qu'ils inventent des classes masculines pour eux)

Gameplay nerveux et bourrin qui ratisse large, on a déjà eu des vidéos de présentation de cette nouvelle classe sur le Lost Ark Corée ici , mais nous verrons bien dans la création de personnages ce que ça vaut.

Autres choses dans la mise à jour d'Avril, l'ouverture du Bern-Sud ! C'est vraiment bête de pas y être aller avant tant qu'on était sur le continent tient maintenant qu'on se la dore à Punika obligé de repartir en mer et vas-y que je te paye 5000 PA pour faire le voyage… pardon c'est la mauvaise foi qui parle...

On y retrouvera la suite de l'histoire et le retour de certains personnages qu'on avait pas vus depuis un petit moment, avec des nouvelles cinématique et toujours un doublage aux petits oignons.

Bien sûr la MaJ s'accompagne de son lot d'apparences et montures et le Bern-Sud aura le droit à tous ses petits ccollectibles et raids (je ce que je vais faire de mes prochains week-end tient) et en prime, on a le droit à une petite surprise à la fin de trailer. Je vous laisse juger :