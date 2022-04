Space Punks : Retour sur la bêta

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

La bêta a été mise en ligne hier, alors depuis on a un peu plus de regard sur ce qui va être proposé dans Space Punks.

Déjà on rappelle pour les deux du fond : Space Punks donc est un jeu de rôle d'action basé dans un univers de science-fiction où l'on incarne basiquement des fripouilles appâtées par des contrats plutôt lucratifs. Donc ouais la gloire et le pognon quoi.

La bêta s'appelle "the Crasked One" et donne la possibilité à tous (anciens comme nouveaux joueurs) de démarrer rapidement dans le jeu avec la fonctionnalité "Get-a-Job". C'est vrai quoi, faut juste traverser la ceinture d'astéroïdes, facile en soi.

Le système d'artisanat fluide qui va avec sera à prendre en compte aussi, si on veut être préparé, autant que ça soit par nos propres soins, on pourra blâmer personne d'autre comme ça.

Il y a un mode de donjon sans fin aussi, "The Crack", avec des dimensions de 2 types : "Common", abattre un nombre précis d'ennemis pour changer de zone et "Milestone" qui demande de terminer le boss de zone pour progresser de dimension en dimension.

Bien sûr, comme on peut s'attendre d'une bêta, les corrections de bugs et améliorations seront à prévoir, donc restez aux aguets !