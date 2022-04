Aircraft Carrier Survival est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 21 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Papy où t'es ?

Aircraft Carrier Survival est désormais disponible sur PC, via Steam . Le jeu vous place aux commandes d'un porte-avions. Il va falloir gérer ce gros bâtiment, mais aussi tout le personnel que cela comprend.Et cela se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale, dans le Pacifique.Vous allez devoir choisir le bon équipement, recruter les bonnes personnes, et choisir les bonnes escortes pour vous protéger. Vous serez le maître à bord et déciderez de la route à suivre, des objectifs à privilégier, mais devrez aussi faire avec les avaries et autres dommages reçus durant les batailles... ou pas : incendies, torpilles, inondations, bombardements, attaques suicides (Kamikazes), sabotage, mutineries...Si vous croisez Papy Boyington, saluez-le de ma part.