Xenoblade Chronicles 3 : une sortie avancée

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Bon y'a des machines mais y'a pas d'anges…

Xenoblade Chronicles 3 va sortir pour l'été ! le 29 juillet plus précisément au lieu de septembre. Sortie sur Switch aussi, ça n'a pas bougé. Avec tout ça, une édition collector sera en vente sur My Nintendo Store, une couverture par Masatsugu Saito, un art book et un steelbook (on aura plus de détails plus tard)

L'histoire se passe dans un avenir commun aux deux jeux précédant de la série et nous fera incarner Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre. Vous serez rejoint par 6 autres personnages de ces deux nations et devrez unir vos forces pour découvrir les tenants et aboutissant de ce conflit.