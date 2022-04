La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Les déboires d'un éternel support...

Salut bonsoir !

On a bouffé pas mal de news Blizzard aujourd'hui et j'aimerai revenir sur le fait que, oui d'habitude je laisse des commentaires MAIS j'ai joué à aucun jeu Blizzard... Ah ! si 1 seul en fait, Starcraft 2, mais bon c'était y'a un sacré bail et ça va faire partie des licences que Blizzard a pas l'air de vouloir reprendre pour le moment donc bon ... (C'est dommage Zeratul à beaucoup de gueule)

Mais du coup Arthas c'est un nom que je connaissais (malgré mon ignorance totale sur WoW), j'avais quand même des gens qui me tenaient régulièrement au courant des sorties et des extensions du jour. On pourra pas passer à côté de la fameuse histoire de pandémie de sang sur WoW, grosse histoire que je connaissais sans connaitre. Et puis les memes avec Leeroy Jenkins et tout le mythe autour de ce fake/pas fake bref... Malgré tout ce qu'on peut dire sur le jeu, je veux dire l'Univers de WoW, il en reste pas moins un pilier dans plein de domaine et reste ancré dans l'univers du net tellement sa sphère est grande.

On a vu aussi "Yaourt Bio" sortir sur Overwatch 2, cela dit même si j'ai suivi la sortie du premier Overwatch y'a quelques années, j'étais complètement passé à côté (parce que putain l'argent ça court pas les rues quand t'es étudiant bizarrement) et puis j'avais déjà vendu mon âme à la faille de l'invocateur... CELA DIT Zenyatta à un giga flow et quand on m'a dit que c'était un support, je me suis demandé si c'était pas ma vocation sur les jeux en multi...

Non mais sans blague, je crois que les gens qui jouent supp font preuve d'une abnégation ABSOLUE pour jouer à des postes ingrats ou si c'est le DPS qui meurt c'est de leur faute (alors que souvent c'est les show off qui se tue eux-mêmes en courant vers les ennemis "oulouloulou ze sui Yasuo et gé plain de dash ! 0/10 cé mon power spik ohlala", "Bonjour madaaame cé Akali je vais courir sous ta tour hinhinhin")

hum ... pardon

Encore une fois je me retrouve en poste de supp, même récemment sur Lost Ark ou on m'a gentiment fait comprendre qu'il manquait un Barde dans la guilde (ça tombe bien je main Bard, ahah...). Blague à part, au moins j'ai un des meilleurs chapeaux du monde et si la gueule d'un team mate me reviens pas, faudrait pas qu'ils oublient que les supports et les healer on droit de vie et de mort sur leur perso lors d'un Raid...

Enfin, du coup, aucune des news concernant Blizzard ne parlait du Support, alors j'ai voulu rendre un peu de dignité à ce rôle... Don't mind me