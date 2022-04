(TEST) Persona 4 Arena Ultimax (PS4, PC, Switch)

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ready to fight ?

Vincent a testé Persona 4 Arena Ultimax. Ce fut une surprise en soi de voir débarquer le test sur le drive du site. Parce que personne n'était au courant qu'il testait le jeu. Mais tout s'est subitement éclairé... les deux nuits passées au bureau sous prétexte "d'avoir plein de taf" alors qu'il attendait en réalité le livreur qui passe à la première heure. Ces journées en autarcie dans son bureau, porte fermée à clef, refusant d'aller au restau, d'aller boire un verre, et, mais ça on le comprend un peu, de rentrer chez lui...Je vous ai dit, sinon, que Vincent est fan de la série Persona ?Allez, le prochain jeu de la saga, c'est moi qui le teste. Hein ? Non, je ne suis pas du tout fan. Mais j'aime simplement emmerder le monde.