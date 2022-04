Overwatch 2 : Présentation en détail de Sojourn

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 11:10:00 par Marine Le Pivain

33ème héros à rejoindre Overwatch, l'ancienne capitaine d'Overwatch reprend du service. Gameplay moyenne portée avec puissance de feu et mobilité, mais on va revenir sur ça point par point.



Canon électrique

Cette arme à deux types de tir, un principale, rapide, avec des projectiles générant de l'énergie à l'impact. L'autre puise dans cette énergie pour faire des tirs puissants, qui consomment l'énergie stockée. Il faudra tourner autour de cette mécanique afin de lâcher des "busrt" de dégât au bon moment ou alors rester à "poc" efficacement, mais tout le monde le sait, il vaut mieux savoir viser pour être efficace, surtout avec le potentiel de ce Canon.





Tir disruptif

Capacité de zone, orientée contrôle et dégât. Cette capacité va surtout servir à ralentir les ennemis touchés, encore une fois pour aider à mieux les viser et les allumer avec la première compétence. La zone ralentit ET leur inflige des dégâts, au cas où vous seriez mal positionné, cela peut vous sortir d'affaire, ou aider vos alliés. Un contrôle très léger mais très synergique de votre arsenal.

Tacle

C'est votre mobilité. Glisser sur le sol et pouvoir enchainer avec un saut pour vous sortir du pétrin ou vous replacer, c'est pas mal du tout quand on joue mid-range. Surtout dans le rôle de DPS mobile de Sojourn, pouvoir accéder aux hauteurs apporte un peu de verticalité à un tireur ce qui n'est pas mal du tout. Pouvoir gérer la distance avec le Tir disruptif combiner avec du "go-in" ou du "dash-out", Sojourn fait ça très bien.

Surcadençage (Capacité Ultime)

La cerise sur le gâteau. Pouvoir charger automatiquement l'énergie de son Canon électrique pendant quelques instants ET leur donner de la pénétration d'armure, c'est sympa. Faire tomber des tanks où juste oblitérer un healer est un bon avantage en team fight, mais encore une fois : il faut viser.

Du coup Blizzard annonce officiellement la bêta pour le personnage à partir du 26 avril.

Du potentiel de dégât avec de la mobilité… je sais pas ce qu'ont les MOBA en ce moment avec les champions à mobilité qui font des éclairs … non ça doit être mon imagination.