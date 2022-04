Crossfire: Legion en accès anticipé le 24 mai prochain

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La guerre est déclarée

Crossfire: Legion se déroule dans l'univers du jeu Crossfire, FPS développé initialement par Smilegate, sorti en 2007. Les joueurs dirigeront des factions (Black List, Global Risk et New Horizon) bien décidées à bouter leurs adversaires hors du monde pour s'en emparer et en avoir le contrôle.Mais il ne s'agit plus d'un FPS. Crossfire: Legion est un jeu de stratégie en temps réel signé Prime Matter, Smilegate et le studio de développement Blackbird Interactive.Le jeu est attendu en accès anticipé sur Steam , pour le 24 mai prochain. Il proposera le premier acte de la campagne, dans un premier temps. Le jeu en coop et deux modes multi seront aussi inclus.