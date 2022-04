ScourgeBringer est disponible sur PS5

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Quelle grosse scourge !

ScourgeBringer est un jeu de type action/plateforme à base de combats aériens et rapides, très rythmé, qui propose des salles agencées de manière aléatoire.Développé par le studio indépendant français Flying Oak. Il vous permet d'incarner Kyhra, une héroïne assistée d'un robot de combat, bien décidée à découvrir les secrets d'un monolithe qui menace de détruire sa planète. Au menu, boss géants, fantômes et machines infernales à affronter...Le jeu vient de sortir sur PS5 au prix de 16,99 €. Il est aussi disponible sur PC et Xbox. Si vous possédez la version PS4, la mise à jour PS5 est gratuite.