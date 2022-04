Warstride Challenges est sorti en accès anticipé

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Survive & Retry ?

Signé Focus Entertainment et Dream Powered Games, Warstride Challenges est un FPS présenté comme "ultra-nerveux", "speed", où il va falloir maîtriser votre vitesse et les exécutions à la chaîne.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam Un jeu à classement, dans lequel il faudra être le plus rapide à éliminer des monstres. Et recommencer pour s'améliorer encore. Et encore...Le jeu propose également un éditeur de niveaux, pour mettre au défi les autres joueurs.