Bail or Jail, le jeu multijoueur signé Konami débarque sur PC

Publié le Mercredi 20 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Cache-cache

Konami vient d'annoncer le développement de Bail or Jail sur PC. Il sortira dans l'année, sur Steam. Déjà disponible sur Nintendo Switch sous le nom de Obakeidoro!, Bail or Jail est un jeu d'action multijoueur développé par Free Style Inc. Il s'agit d'un jeu asymétrique pour 4 dans lequel un joueur joue le rôle d'un monstre et les 3 autres le rp^ôle d'enfants.Basé sur le "cache-cache", Bail or Jail vous plonge dans une ambiance horrifique, mais avec des monstres possédant un petit côté comique.Cinq modes de jeux sont prévus : trois modes en ligne (« Match rapide », « Match amical », « Rejoindre un ami ») et deux modes hors-ligne (« Solo » et « Multijoueur local »).Une démo est prévue dès le 11 mai.