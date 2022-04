La brasserie de Marine

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Amis Bretons, Amis Normands...

... La bataille quant à savoir à qui appartient vraiment le mont Saint Michel était la pour vous détourner de votre ennemi commun : Bugthesda.Parce que je suis désolée mais ça :Et ça :C'est pareil. (Non pas pareil comme "Breton = Normand" c'est pas ce que je veux dire, stopez le cidre 2 min et essayez de suivre...)Du coup c'est rigolo de faire des jeux de mots sur les Brétons de Tamriel. Faut dire aussi que c'est pas la race la plus prise quand on lance Skyrim alors que ça reste l'un des meilleurs choix pour tanker la magie... ou en faire mais là n'est pas la question quand tu peux être maître d'absolument toutes les guildes de Skyrim - BREF -Ils ont une ptite tête jouflue, typical mangeur de kouign-amann, c'est sûrement ça qui doit les faire résister autant à la magie... (et puis c'est bon le kouign amann...)Du coup, je suis frutrée ! Marre de voir des chats fufu voleurs - tir à l'arc en plein coeur one shot ta soeur - go faire des BRETONS lors de la prochaine extension de TESO.Il faudra juste faire passer le skin bigoudène et on sera bon pour faire les mages de la guilde Tipiak !