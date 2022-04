- Car Mechanic Simulator Pocket Edition 2, la route qui mène sur Switch

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Un Empire de bagnoles

Je dis "Empire" parce que ya de la gestion derrière.

Et oui on acclame le grand retour du simulateur de mécanique automobile, parce que "qui n'a jamais rêvé de devenir le roi des constructrices autos ?". Non en vrai, on s'est tous sentis très con en face d'Elon Musk et ses idées alors faut bien partir de quelque part (et puis on rêve tous un peu d'être Elon)

Donc on va voir venir ce simulateur sur Switch et d'ailleurs on peut déjà le voir vu que c'est sorti le 15 Avril dernier !