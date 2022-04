- Otoko cross: Pretty Boys Mahjong Solitaire en video

Publié le Mardi 19 avril 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Self ''Maid'' man

C'est la mode au Japon, et ça reste gentil ici, on pose des tuiles pour changer les vêtements de notre petite image, quitte à voire des choses un peu plus … dénudées ou très court, ça va de la tenue mignonne à quelque chose de plus sexy quoi, on notera que c'est pas dégradant pour autant et que ça joue justement sur la limite.

Si vous aimez le cosplay, les maid-cafés, le garçon androgyne mais surtout le MAHJONG, bah vous savez quoi faire (Et puis en vrai les artworks sont sympas)





Le nom est long et évocateur, on va jouer au mahjong pour gagner des tuiles et faire perdre des vêtements à notre mignon garçon en 2d.