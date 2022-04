Doctor Strange 2 : le plein de nouvelles vidéos

Publié le Lundi 18 avril 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sans moi

Toujours prévu pour le 4 mai prochain, Doctor Strange 2 ou, si vous préférez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, s'offre régulièrement des extraits ou des vidéos pour apâter le spectateur.Il est réalisé par Sam Raimi, avec Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen.Enfin bref, un énième Marvel, qui va commencer gentiment, puis une menace arrive, puis ils se font démonter, puis ils unissent leurs forces et leur courage, puis ils gagnent à la fin. Avec en héros, un type en cape qui remue des doigts pour faire des trucs lumineux jolis.Je laisse ça à Sylvain et Théo.