Publié le Samedi 16 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un long week-end de salmonelle

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Ce long week-end risque de ne pas être consacré au jeu vidéo, j'avoue. Demain matin, tout le monde va chercher les oeufs. Demain midi, tout le monde va manger de l'agneau. Demain soir, tout le monde va avoir mal au bide. Certains à cause d'une crise de foie, d'autres à cause d'une intoxication alimentaire (on vous avait dit de jeter ces putains de Kinder).En attendant, prenez le temps de jouer. Oui mais à quoi ?