Vanishing, la critique du film

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Enfants enlevés, Chirurgien charcutier, Saxo sex

*Putain, non, rien à voir avec le train. On parle de Téquila-Gin-Vodka, suivez un peu !

La vie d'une rédaction peut parfois être difficile et sans pitié. Tenez, prenez Marine. Frâichement arrivée dans les locaux, elle a reçu un accueil d'abord enthousiaste ("Chouette ! De la chair fraîche", "Super ! Une nouvelle copine !", "Plus on est de fous, plus on fait des trucs fous !"), puis modéré ("Comment ça, tu ne bois pas d'alcool ?", "Comment ça, tu préfères le chocolat noir au chocolat au lait ?", "Comment ça, t'aimes pas les licornes ?"), puis a subi carrément un rejet ("Je trinque pas avec quelqu'un qui boit du jus de fruit", "Je parle pas aux gens qui préfèrent Star Trek à Star Wars", "J'parle pas aux filles de toute manière").Alors pour lui remonter le moral, à défaut de l'attacher et de lui enfoncer un entonnoir dans la gorge pour y verser un TGV*, on lui a donné un film sympa à voir, pour en faire la critique.Résultat, elle nous a pondu un essai en trois tomes.Alors, non, c'est très intéressant, tout ce qu'elle raconte dessus, hein. Mais bon. Il a fallu couper franco dans sa prose. Et encore, le résultat reste très conséquent pour une critique sur Internet.Finalement, on aurait dû l'attacher.