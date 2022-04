- Hardspace: Shipbreaker en version finale le 24 mai

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend découper

Après 200 années-lumières d'accès anticipé, le jeu Hardspace: Shipbreaker s'offre une sortie finale, sur PC, le 24 mai prochain. Le jeu sera disponible alors sur Steam, mais aussi sur le Windows Store et le PC Game Pass. Il sortira sur consoles plus tard dans l'année.Pour rappel, le jeu est signé des développeurs de Blackbird Interactive et de l'éditeur Focus Home Interactive. Il vous met dans la peau d'un ferrailleur de l'espace et vous envoie découper des vaisseaux laissés à l'abandon. Sachez que c'est bien plus complexe et dangereux qu'il n'y paraît...Et excitant aussi. Bien plus qu'il n'y paraît...