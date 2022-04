- Chef Life: A Restaurant Simulator, pour vous entraîner à cuisiner

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il est où, le rat ?

Entre jeu et apprentissage, Chef Life: A Restaurant Simulator sortira le 6 octobre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Il vous met dans la peau d'un chef qui aspire à voir son restaurant sélectionné au fameux Guide Michelin et recevoir au moins une étoile...75 recettes issues de la gastronomie française sont décrites dans le jeu et il faudra apprendre à les faire parfaitement. De la blanquette de veau au boeuf bourguignon ou au pot au feu, vous devrez régaler les papilles de vos clients.Sélection des aliments, préparation, découpe, cuisson, assaisonnement et dressage... tout sera pris en compte.