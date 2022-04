Stray Blade : l'action-RPG s'offre une bêta

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tu la sens bien ma grosse épée dans ta gueule ?

Stray Blade sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via l'Epic Games Store et Steam courant 2022. Il s'offre une bêta privée à laquelle vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur le site officiel du jeu Cet action RPG développé par Point Blank Games et édité par 505 Games vous envoie dans un monde sauvage où les adversaires seront aussi la faune environnante. Accompagné de votre compagnon, le loup de Xhinnon, qui répond au nom de Boji, vous allez devoir maîtriser les pouvoirs des trois métaux d'Acréa pour restaurer l'équilibre du monde, détruit par les guerres incessantes des demi-dieux.En d'autres termes, vous allez péter la gueule à plein de saloperies de bestioles, à grands coups d'épée dans les molaires.