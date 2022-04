RUN, la course peut enfin commencer

Publié le Vendredi 15 avril 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

Et il court, il se raccroche à la vie, il se saoul avec le bruit…

On rappelle, Run : The World in-between est un petit jeu de type 'runner' et 'die and retry' dans lequel vous essayez de recouvrir la mémoire, en essayant de ne pas mourir bien sûr…





C'est bon ? Vous vous êtes bien échauffé sur SuperMeatBoy et Célèste ? Parce que la course commence maintenant. Run: The world in-between sort aujourd'hui comme promit sur PC et Switch